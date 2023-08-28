«Мосфильм» готов отметить 100-летний юбилей после грандиозного строительства

Грандиозные строительные работы к 100-летию «Мосфильма» завершились. Киностудия Киностудия сообщила об этом на официальном сайте.





«Мосфильм» не видел строительства такого масштаба с 50-х годов прошлого столетия. Киностудия отметила, что проект реализован без привлечения госфинансирования.





Стройка проходила в два этапа. В 2019-м появились первые два новых объекта: Дом костюма и реквизита, а также 16-й киносъемочный павильон. По данным студии, он является одним из самых современных и технически оснащенных на сегодняшний день.





В 2023 году Киноконцертный комплекс и 17-й киносъемочный павильон ввели в эксплуатацию. Первое здание предназначено для проведения фестивалей, премьер фильмов, концертов и других мероприятий. Внутри расположились кафе и барные зоны. В будни комплекс послужит общедоступным кинотеатром с залом на 522 места. Новейшая установка Dolby System 136 позволит зрителю оценить мощный, насыщенный звук.









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