



О состоянии Элтона Джона не сообщается.





Элтон Джон — британский певец и композитор, один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. Тридцать третий по счету студийный альбом артиста вышел в октябре 2021 года.









Фото: Jimmy Kimmel Live/YouTube





Сообщается, что артист госпитализирован с травмами после падения. Артист упал в своем доме в Мон-Бароне в Ницце.По информации издания, певец получил легкие травмы, однако требующие врачебного вмешательства.