Элтон Джон госпитализирован после падения — СМИ

28.08.2023

Элтон Джон госпитализирован после падения — СМИ
Британский певец и композитор Элтон Джон госпитализирован в Монако после падения, передает Nice Matin со ссылкой на источник.

Сообщается, что артист госпитализирован с травмами после падения. Артист упал в своем доме в Мон-Бароне в Ницце.

По информации издания, певец получил легкие травмы, однако требующие врачебного вмешательства.

О состоянии Элтона Джона не сообщается.

Элтон Джон — британский певец и композитор, один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. Тридцать третий по счету студийный альбом артиста вышел в октябре 2021 года.


Фото: Jimmy Kimmel Live/YouTube