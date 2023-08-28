Дом костюма и реквизита, 16-й и 17-й съемочные павильоны, а также Киноконцертный комплекс введены в ...
Артист госпитализирован с легкими травмами после падения.
«Политики, которые отменяют и запрещают культуру других стран, лишают своих же граждан будущего», — ...
Ролик представила компания Capella Film.
Фильм «Вызов» вошел в список десяти самых кассовых картин отечественного проката за всю историю.
Дом костюма и реквизита, 16-й и 17-й съемочные павильоны, а также Киноконцертный комплекс введены в ...
Артист госпитализирован с легкими травмами после падения.
«Политики, которые отменяют и запрещают культуру других стран, лишают своих же граждан будущего», — ...
Ролик представила компания Capella Film.
Фильм «Вызов» вошел в список десяти самых кассовых картин отечественного проката за всю историю.
В шорт-лист вошли авторы из шести стран.
Наталья Варлей в качестве почетного гостя приняла участие в открытом российском кинофестивале «Волго...
Картина о жизни кукол сместила с первой строчки последний фильм франшизы «Гарри Поттер» 2011 года, с...
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В Сети появился также свежий тизер шоу, в котором можно увидеть знакомых персонажей и новых героев.
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Режиссером сериала выступит Александр Богуславский.
Актерский состав картины пока держится в секрете.
В рамках акции прошли показы российских и зарубежных картин, советской классики, фильмов-лидеров оте...
Сериал, основанный на книгах Тони Дитерлицци и Холли Блэк, был запущен в производство и должен был в...
Мероприятие прошло с 25 по 27 августа в Историческом сквере Екатеринбурга.
Картина собрала 101,3 млн рублей за минувшие выходные.
Режиссером картины в жанре ужасов выступил Винсент Грэшоу.
28.08.2023