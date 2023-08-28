Фото: пресс-служба Министерства культуры России

С таким заявлением на встрече министров культуры стран «Группы двадцати» в Индии выступил первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, передает пресс-служба ведомства.«Политики, которые отменяют и запрещают культуру других стран, лишают своих же граждан будущего. Поэтому в России всегда будут слушать музыку Бизе, читать Гомера и восторгаться картинами Ван Гога», — сказал министр.По словам Обрывалина, политика «отмены культуры» России обречена на провал.Замминистра отметил, что Россия была и остается открытой к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах, а Министерство культуры заинтересовано в дальнейшем плодотворном недискриминационном и равноправном сотрудничестве со всеми зарубежными партнерами.«Россия рада расширять взаимодействие в культурной сфере с заинтересованными партнерами. Однако с сожалением вынужден отметить ряд предвзятых политизированных заявлений некоторых участников нашей встречи, которые не позволили нам достичь консенсуса и принять итоговую декларацию министров стран G20. Подобная риторика осложняет работу отраслевого диалога в рамках формата "Большой двадцатки". Препятствует достижению целей Глобального устойчивого развития», — сказал Сергей Обрывалин.