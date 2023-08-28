Вышел дублированный трейлер мультфильма «Дозор джунглей: кругосветка»

28.08.2023
Вышел русскоязычный трейлер анимационного фильма «Дозор джунглей: кругосветка».
Ролик представила компания Capella Film. Персонажей в фильме озвучили Антон Шастун, Ида Галич, Роман Каграманов, Аня Покров, Артур Бабич.
«Дозор джунглей: кругосветка» — анимационная картина французского производства. Режиссерами фильма выступили Лоран Брю, Янник Мулен, Бенуа Сомвиль.
Фильм рассказывает о команде разношерстных животных, отправившихся в кругосветку, чтобы остановить уничтожение джунглей розовой пеной, которою покрыл лес таинственный суперзлодей.
Фильм выходит в прокат 14 сентября.
Фото: кадр из фильма «Дозор джунглей: кругосветка»