«Вызов» вошел в десятку лидеров российского проката

Фильм «Вызов» вошел в топ-10 российского проката. Об этом сообщает Фонд кино.



Согласно данным ЕАИС, фильм «Вызов» вошел в список десяти самых кассовых картин отечественного проката за всю историю.



Лента вытеснила фильм «Зверополис» и перераспределила баланс сил в рейтинге.



«Вызов» занял последнюю строчку рейтинга. Топ-10 возглавил «Чебурашка». На втором месте «Холоп», на третьем — «Человек-паук: Нет пути домой». В рейтинг также вошли «Движение вверх», «Король Лев», «Мстители: Финал», «Т-34», «Последний богатырь: посланник тьмы», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».



Ранее «Вызов» признали самой кассовой картиной, вышедшей не в новогодние каникулы.









Фото: кадр из фильма "Вызов"