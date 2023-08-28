Актриса Наталья Варлей впервые высказалась о событиях на Украине

28.08.2023
Актриса Наталья Варлей высказалась по поводу событий на Украине и выразила надежду на победу добра над злом.
Слова артистки приводит издание
«Аргументы и факты».
Наталья Варлей в качестве почетного гостя приняла участие в открытом российском кинофестивале «Волгоградский факел». На творческой встрече артистка, известная по фильмам «Кавказская пленница», «Гостья из будущего» и другим картинам, впервые прокомментировала события на Украине.
«Я уверена в победе добра над злом и разума — над безумием», — сказала артистка.
Фестиваль «Волгоградский факел» открылся во второй раз. Площадки фестиваля открыты в 15 районах.
Фото: Центральное телевидение/YouTube