«Барби» признали самым кассовым релизом в истории Warner Bros.

Фильм «Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым мировым релизом в истории студии Warner Bros., сообщает Variety.



Картина о жизни кукол сместила с первой строчки последний фильм франшизы «Гарри Поттер» 2011 года. Он собрал в мировом прокате 1 341 5 11 219 долларов.



За минувшие выходные филь с Марго Робби в главной роли заработал 18,2 млн долларов в 75 странах мира.



По оценкам экспертов, «Барби» может обойти «Братьев Супер Марио в кино» студии Universal Pictures Illumination Nintendo и заработавших 1 359 114 753 долларов.



«Барби» стал самым кассовым дебютом 2023 года и самым кассовым фильмом Warner Bros. в США.









Фото: кадр из фильма "Барби"