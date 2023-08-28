Premier объявил дату выхода второго сезона комедии «Иванько»

28.08.2023

Premier объявил дату выхода второго сезона комедии «Иванько»
Стала известна дата выхода второго сезона комедийного сериала «Иванько».

Проект выйдет на телеканале ТНТ и платформе Premier 18 сентября.

Создатели «Иванько» определяют жанр проекта как «комедийный сериал с терапевтическим эффектом». Сериал рассказывает об очень непохожих друг на друга и узнаваемых героях, которые пытаются наладить свою жизнь, но запутывают ее еще больше.

«Основные темы нового сезона, как у нас обычно бывает, это волнующие нас в реальной жизни вопросы. Отношения с родителями, отношения мужчин и женщин, самореализация, поиски себя. Одна из главных тем — принятие. Принятие в первую очередь себя. Героини ищут ответ на вопрос, что есть счастье для них, кто они вообще такие и как себя полюбить. Второй сезон будет еще смешнее и еще драматичнее», — рассказали создатели проекта.

Во втором сезоне сериала в актерский состав вошли Валентина Мазунина, Лина Миримская, Виктория Заболотная, Денис Шведов, Алексей Вертков, Михаил Тройник, Анастасия Акатова, Антон Шаврин и другие.


Фото: кадр из сериала "Иванько"