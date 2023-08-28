Premier объявил дату выхода второго сезона комедии «Иванько»

Стала известна дата выхода второго сезона комедийного сериала «Иванько».



Проект выйдет на телеканале ТНТ и платформе Premier 18 сентября.



Создатели «Иванько» определяют жанр проекта как «комедийный сериал с терапевтическим эффектом». Сериал рассказывает об очень непохожих друг на друга и узнаваемых героях, которые пытаются наладить свою жизнь, но запутывают ее еще больше.



«Основные темы нового сезона, как у нас обычно бывает, это волнующие нас в реальной жизни вопросы. Отношения с родителями, отношения мужчин и женщин, самореализация, поиски себя. Одна из главных тем — принятие. Принятие в первую очередь себя. Героини ищут ответ на вопрос, что есть счастье для них, кто они вообще такие и как себя полюбить. Второй сезон будет еще смешнее и еще драматичнее», — рассказали создатели проекта.



Во втором сезоне сериала в актерский состав вошли Валентина Мазунина, Лина Миримская, Виктория Заболотная, Денис Шведов, Алексей Вертков, Михаил Тройник, Анастасия Акатова, Антон Шаврин и другие.









Фото: кадр из сериала "Иванько"