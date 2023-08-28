Более 3 тысяч артековцев посмотрели фильмы в рамках фестиваля «Аниматика»

VI Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» подвел итоги.



Фестиваль прошел в МДЦ «Артек». В его программу вошли 29 творческих встреч, 36 мастер-классов, более 20 кинопоказов анимационного кино. В рамках фестиваля состоялось 9 премьер полнометражных фильмов и 80 премьер короткометражных. Кинопоказы посмотрели более 3 тысяч артековцев.



«Фестиваль "Аниматика" стал большой творческой мастерской для его юных участников. Здесь, в "Артеке", ребята смогли встретиться с людьми, которые свою профессиональную жизнь посвятили созданию мультфильмов, и убедиться в том, что это — огромная и очень сложная работа», — рассказал директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.



По словам руководителя, ребята осваивали технологию вместе с мастерами анимации, смогли продемонстрировать свое творческое видение.



«Это очень хороший опыт для всех, и, может быть, соприкосновение с удивительным миром мультипликации определит чью-то дальнейшую судьбу. Уверен, наше сотрудничество с Ассоциацией анимационного кино приведет в отрасль новые таланты», — отметил Константин Федоренко.



Следующий фестиваль «Аниматика» пройдет в рамках подготовки празднования 100-летия юбилея «Артека».









Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"