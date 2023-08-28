Названа дата выхода новых «Папиных дочек»

Стала известна дата премьеры продолжения сериала «Папины дочки».



Проект «Папины дочки. Новые» будет доступен на платформе Start и телеканале СТС с 19 сентября.



В Сети появился также новый тизер шоу, в котором можно увидеть знакомых персонажей и новых героев.



В новом сезоне в проект вернется спортсменка Женя в исполнении Дарьи Мельниковой. К своим ролям вернутся Нонна Гришаева, Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Елизавета Арзамасова, Екатерина Старшова и другие.



Сериал «Папины дочки» выходит с 2007 года. Всего вышло 20 сезонов шоу и 410 серий. Проект удостоен премии ТЭФИ.









Фото: кадр из сериала «Папины дочки»