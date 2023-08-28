Названа дата выхода новых «Папиных дочек»

Проект выйдет на телеканале ТНТ и платформе Premier 18 сентября.
Арлин Соркин известна по комиксам DC.
Фестиваль прошел в МДЦ «Артек».
В Сети появился также свежий тизер шоу, в котором можно увидеть знакомых персонажей и новых героев.
Нарушения правил программы встречаются как со стороны участников программы, так и со стороны организ...
Проект выйдет на телеканале ТНТ и платформе Premier 18 сентября.
Арлин Соркин известна по комиксам DC.
Фестиваль прошел в МДЦ «Артек».
В Сети появился также свежий тизер шоу, в котором можно увидеть знакомых персонажей и новых героев.
Нарушения правил программы встречаются как со стороны участников программы, так и со стороны организ...
Режиссером сериала выступит Александр Богуславский.
Актерский состав картины пока держится в секрете.
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Мероприятие прошло с 25 по 27 августа в Историческом сквере Екатеринбурга.
Картина собрала 101,3 млн рублей за минувшие выходные.
Режиссером картины в жанре ужасов выступил Винсент Грэшоу.
«Если мне удастся создать трилогию, это будет моя мечта», — сказал режиссер.
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28.08.2023