Нарушающим правила держателям будут блокировать Пушкинские карты

28.08.2023

Нарушающим правила держателям будут блокировать Пушкинские карты
Пушкинские карты нарушителей правил программы будут блокироваться.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

«Вместе с коллегами из Минцифры мы ведем тщательный мониторинг подозрительных операций. Внутри правительства идет очень серьезная работа (...) К сожалению, мы не можем и не имеем права откладывать меры реагирования на эти нарушения. Придется действовать жестко: из-за нарушений будем вынуждены блокировать такие карты. И начнем мы делать это в ближайшее время», — приводит агентство слова министра.

Ольга Любимова сообщила, что нарушения правил программы встречаются как со стороны участников программы, так и со стороны организаций.

Ведомство, отметила министр, регулярно сообщают в МВД о нарушениях.

«Правоохранительные органы уже возбуждают уголовные дела по фактам нарушений. И мы будем методично продолжать эту работу. Наживаться на программе государственной поддержки нельзя», — сообщила Ольга Любимова.

Министр добавила, что Пушкинскую карту на сегодняшний день оформили более 8,8 млн человек, 6,8 млн из них воспользовались программой.


Фото: пресс-служба Министерства культуры России