Нарушающим правила держателям будут блокировать Пушкинские карты

28.08.2023
Пушкинские карты нарушителей правил программы будут блокироваться.
Об этом сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.
«Вместе с коллегами из Минцифры мы ведем тщательный мониторинг подозрительных операций. Внутри правительства идет очень серьезная работа (...) К сожалению, мы не можем и не имеем права откладывать меры реагирования на эти нарушения. Придется действовать жестко: из-за нарушений будем вынуждены блокировать такие карты. И начнем мы делать это в ближайшее время», — приводит агентство слова министра.
Ольга Любимова сообщила, что нарушения правил программы встречаются как со стороны участников программы, так и со стороны организаций.
Ведомство, отметила министр, регулярно сообщают в МВД о нарушениях.
«Правоохранительные органы уже возбуждают уголовные дела по фактам нарушений. И мы будем методично продолжать эту работу. Наживаться на программе государственной поддержки нельзя», — сообщила Ольга Любимова.
Министр добавила, что Пушкинскую карту на сегодняшний день оформили более 8,8 млн человек, 6,8 млн из них воспользовались программой.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России