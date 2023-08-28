Стартовали съемки экранизации «Евгения Онегина» от Сарика Андреасяна

Стартовали съемки нового фильма режиссера Сарика Андреасяна «Онегин».



Фотографией тарелки, которую, по традиции, разбивают перед началом съемок, режиссер поделился в своем Telegram-канале.



На тарелке указаны имена продюсеров картины — Сарика Андреасяна и Гевонда Андреасяна. Актерский состав картины не указан и пока держится в секрете.



Ранее Андреасян сообщил о желании снять «Онегина» в современной манере, но с сохранением эпохи.



По информации канала «Новости кинопроизводства», в актерском составе обойдется «без сюрпризов». Отмечается, что фильм планируется запустить в прокат с 7 марта 2024 года.









Фото: Pixabay.com