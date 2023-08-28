Стартовали съемки экранизации «Евгения Онегина» от Сарика Андреасяна

28.08.2023

Стартовали съемки экранизации «Евгения Онегина» от Сарика Андреасяна
Стартовали съемки нового фильма режиссера Сарика Андреасяна «Онегин».

Фотографией тарелки, которую, по традиции, разбивают перед началом съемок, режиссер поделился в своем Telegram-канале.

На тарелке указаны имена продюсеров картины — Сарика Андреасяна и Гевонда Андреасяна. Актерский состав картины не указан и пока держится в секрете.

Ранее Андреасян сообщил о желании снять «Онегина» в современной манере, но с сохранением эпохи.

По информации канала «Новости кинопроизводства», в актерском составе обойдется «без сюрпризов». Отмечается, что фильм планируется запустить в прокат с 7 марта 2024 года.


Фото: Pixabay.com