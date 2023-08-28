Показы «Ночи кино» в Москве посетили более 54 тысячи человек

В Москве прошла ежегодная общегородская акция «Ночь кино». Мероприятие посетили свыше 54 тысячи зрителей, передает портал мэра Москвы.



В рамках акции прошли показы российских и зарубежных картин, советской классики, фильмов-лидеров отечественного проката, популярных сериалов и короткометражного кино.



Всего в программу вошли 497 мероприятий, которые прошли на более чем 120 площадках.



«Мероприятия посетили 54 326 человек. Центральным событием акции стал киноконцерт "Необыкновенное чудо" в кинотеатре "Художественный", посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося российского режиссера театра и кино, легендарного Марка Захарова», — указано в сообщении.



В рамках секции «Документальное кино» состоялся специальный показ документального фильма «Великая Отечественная в хронике ТАСС».









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