Тысячи гостей посетили фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге

28.08.2023

Тысячи гостей посетили фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге
Гостями книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге стали тысячи человек, передает mk.ru.

Мероприятие прошло с 25 по 27 августа в Историческом сквере Екатеринбурга. Свои книги на ярмарке представили более 130 издательств. Одним из самых популярных мероприятий стала лекция о тру-крайм журналистки Саши Сулим.

В программу фестиваля вошли встречи с писателями, лекции, мастер-классы, дискуссии, спектакли для детей, концерты. События фестиваля проходили на 30 городских площадках.


Фото: Pixabay.com