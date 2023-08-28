«Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» снова возглавил российский прокат

28.08.2023
Французский анимационный фильм «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» возглавил российский прокат.
Картина собрала 101,3 млн рублей за минувшие выходные, передает kinobusiness.com.
Официальная премьера картины состоялась в России 17 августа. Фильм рассказывает о девочке Маринетт и ее однокласснике Адриане, учениках французской школы. Когда городу угрожает опасность, ученики превращаются в супергероев.
На втором месте по показателю сборов оказался боевик «Заложники». Фильм собрал 53,3 млн рублей за выходные.
Третье место досталось российской анимационной ленте «Руслан и Людмила: больше, чем сказка». Фильм собрал 37 миллионов рублей.
Фото: кадр из фильма «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы»