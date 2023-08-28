В России выходит в прокат фильм ужасов «Шепоты мертвого дома»

28.08.2023

В России выходит в прокат фильм ужасов «Шепоты мертвого дома»
В России вышел в прокат фильм «Шепоты мертвого дома».

Главную роль в картине сыграл Роберт Патрик.

Режиссером картины в жанре ужасов выступил Винсент Грэшоу. Помимо Патрика, в фильме сыграли Ник Стал, Скотт Хэйз, Келли Гарнер, Тони Хейл, Джейк Уэбер, Ронни Джин Блевинс и другие.

Действие картины разворачивается в небольшом городке, в котором есть проклятое место — ферма Грэмов. Когда-то на ферме жили Иосия с сыном Томасом. Героя преследуют пугающие видения грядущих кошмаров.

Премьера фильма состоялась на фестивале Fantasia в Монреале.


Фото: кадр из фильма "Шепоты мертвого дома"