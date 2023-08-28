Дени Вильнев заявил о желании снять новую часть «Дюны»

28.08.2023

Дени Вильнев заявил о желании снять новую часть «Дюны»
Канадский кинорежиссер Дени Вильнев заявил о желании снять третью часть фильма «Дюна».

В интервью журналу Empire Magazine кинематографист рассказал, что хотел бы продолжить «исследование пустынной планеты» в третьем фильме по мотивам «Дюны».

«Если мне удастся создать трилогию, это будет моя мечта», — сказал режиссер.

Ранее стало известно о переносе премьеры второго фильма «Дюна» из-за забастовки сценаристов и актеров в США.

В актерский состав второго фильма вошли Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер и другие.


Фото: кадр из фильма "Дюна"