Дени Вильнев заявил о желании снять новую часть «Дюны»

Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса Apple TV+, пишет «Культуромания». ...
Новая комедия рассказывает о молодом стендап-комике, приехавшем покорять столицу, сообщает «Культу...
В этом году 32-й фестиваль представит четыре конкурсные программы, сообщает KUBAN.KP. ...
Постановка прошла на высоте 1050 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля ...
«Если мне удастся создать трилогию, это будет моя мечта», — сказал режиссер.
Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса Apple TV+, пишет «Культуромания». ...
Новая комедия рассказывает о молодом стендап-комике, приехавшем покорять столицу, сообщает «Культу...
В этом году 32-й фестиваль представит четыре конкурсные программы, сообщает KUBAN.KP. ...
Постановка прошла на высоте 1050 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля ...
Балерина служила Большому театру до последних дней и навсегда останется частью его истории, сказал...
Российское кино пользуется особым успехом в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, ОАЭ и Турции, а ...
Музыкальный критик Бабичев в беседе с NEWS.RU составил список лучших мюзиклов в истории. ...
Деревянное судно-музей «Пилигрим», копия парусника XVII века, прибыло во Владивосток в рамках круг...
Он состоится в культурном центре «Новослободский». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком». ...
Министр культуры РФ в своем Telegram-канале поздравила всех с праздником, а также поблагодарила за...
В подвале букиниста в Великобритании спустя 60 лет нашли оригинальный эскиз иллюстратора Эрнеста Ш...
Композиция про Петербург написана на мотив русского романса «Дорогой длинною» Бориса Фомина. Об эт...
Об этом Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ, заявил в интервью ТАСС. ...
Власти Хайнаня открыли выставку профессиональных фотоснимков, на которых запечатлены наиболее захв...
Петербургский театр покажет в Калуге спектакль о семейных ценностях. Об этом сообщил ТАСС. ...
В начале августа 2023 года Дэн Трактенберг намекнул на то, что поклонники «Добычи» могут рассчитыв...
28.08.2023