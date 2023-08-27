На Apple TV+ вышел трейлер новой драмы «Флора и сын»

27.08.2023
Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса Apple TV+, пишет «Культуромания».
Режиссер и автор сценария — Джон Карни. В главных ролях снялись Ив Хьюсон, Джозеф Гордон-Левитт, Джек Рейнор, Орен Кинлан. Фильм «Флора и сын» выйдет на платформе 29 сентября.
Мать-одиночка Флора, которую играет Ив Хьюсон, не знает, что делать со своим мятежным сыном-подростком Максом (Орен Кинлан). Полиция советует найти для Макса хобби, и Флора отдает ему потрепанную акустическую гитару. С помощью музыканта из Лос-Анджелеса Флора и Макс открывают для себя преобразующую и волшебную силу музыки.
Созданная Джоном Карни драма исследует связь между матерью и сыном на пути к новой гармонии во взаимоотношениях.
Фото: скриншот YouTube/Apple TV