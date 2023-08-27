Вышел трейлер российского фильма «Трепачи»

27.08.2023
Новая комедия рассказывает о молодом стендап-комике, приехавшем покорять столицу, сообщает «Культуромания».
Вышел трейлер российского комедийного сериала «Трепачи». Видео опубликовано на YouTube-канале стримингового сервиса Premier. Главные роли в картине исполнили Глеб Калюжный, Юрий Стоянов. Также в актерский состав вошли Оскар Кучера, Михаил Евланов, Алексей Кирсанов. Режиссер — Симон Багдасарян. Старт намечен на 21 сентября.
«Неожиданно выясняется, что молодого человека и его пожилого арендодателя связывает общая любовь к сатире и юмору. В советское время Соколов был популярным сатириком, которого теперь все забыли. Он решает помочь молодому Дане раскрыть свой талант и создать по-настоящему интересное и яркое шоу, а заодно — вспомнить, каково это — быть на сцене», — говорится в анонсе.
Фото: скриншот YouTube/Онлайн-кинотеатр PREMIER