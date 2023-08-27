В Анапе пройдет фестиваль «Киношок»

27.08.2023
В этом году 32-й фестиваль представит четыре конкурсные программы, сообщает KUBAN.KP.
В Анапе 2 сентября стартует 32-й фестиваль «Киношок». Закрытие, подведение итогов и награждение финалистов пройдет 9 сентября. Торжественная церемония открытия пройдет в Гортеатре. В 2023 году на фестивале представлены четыре конкурсных программы: полный и короткий кинометры, тв-фильмов «ТВ-ШОК» и детских кинолент «Киномалышок».
Помимо конкурсных показов, жители и гости города-курорта смогут увидеть лучшие российские фильмы в программе «Кино на площади», посетить брифинги и пресс-конференции с создателями конкурсных картин. Организуют тематические круглые столы, мастер-классы по продюсированию, киноведению, продвижению кинопродукции. Также культурная программа включит гала-концерт актеров театра и кино.