Техасского художника Рика Лоу выставят на торгах в Остине

27.08.2023
Картина была написана в 2021 году. Об этом пишет Культуромания.
Безымянная картина техасского художника Рика Лоу, написанная в 2021 году, отправится в Остин, штат Техас, в рамках первого информационно-пропагандистского мероприятия Christie’s в городе. Christie’s рассматривает Остин, штат Техас, как потенциальное популярное место для клиентов-миллениалов.
Christie’s ранее проводил информационно-просветительскую работу в Далласе и Хьюстоне, двух самых известных арт-рынках Техаса, но распродажа в Остине станет первой программой аукционного дома в городе.
Рик Лоу 1961 г.р. — это художник из Хьюстона и общественный организатор, чей Project Row Houses считается важным примером искусства социальной практики . В 2014 году он был среди из 21 человека , удостоенных звания «гений» МакАртура.
Он родился в Алабаме . Он получил образование художника-пейзажиста в Коламбусе в Джорджии, а затем переехал в Хьюстон в 1985 году. Там он создавал политически заряженные инсталляции и учился у художника-монументалиста Джона Биггерса в Южный Техасский университет .
Он разработал перевод: Vickery Meadow для 10-й юбилейной выставки Центра скульптур Нашера «Nasher XChange» и проекта Victoria Square в Афинах, Греция, в рамках Documenta 14. Он был приглашенным художником в Научно-исследовательский центр искусств Калифорнийского университета в Беркли, научный сотрудник Леба в Гарвардском университете, почетный посетитель Центра Хааса в Стэнфордском университете, член сообщества Мела Кинга в Массачусетском технологическом институте , стипендиат Бридена в Обернском университете и посетитель Коллегии Нойбауэра Научный сотрудник Чикагского университета. В 2016 году он присоединился к преподавательскому составу Колледжа искусств Катрин Г. Макговерн Хьюстонского университета. в 2014 году.