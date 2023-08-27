В горах Сочи состоялась премьера оперы «Турандот»

27.08.2023
Постановка прошла на высоте 1050 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля «Роза Хутор. Классика».
Режиссером постановки выступил Илья Устьянцев, хореограф, постановщик и преподаватель Мариинского театра. «Турандот» в новом прочтении выходит за рамки сценического пространства и практически является действием в реальной жизни, отражая все проявления человеческой души: любовь, предательство, алчность, трусость. Несмотря на многообразие темных сторон, показанных в трех действиях оперы, свет души одного человека в итоге показывает, что мир не обречен и есть надежда.
«Наша Турандот — это не жестокая, быть может, умалишенная женщина, наша Турандот — заложница обстоятельств. Она является куклой в руках власть имущих, просто по факту своего рождения она принадлежит трону», — заявил главный режиссер фестиваля и постановщик новой оперы Илья Устьянцев.
Премьера стала кульминацией фестиваля «Роза Хутор. Классика», который проходит в горах Сочи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Главную партию Турандот исполнила Надежда Гончарук. Фестиваль классического искусства «Роза Хутор. Классика» будет проходить до 27 августа. На закрытии фестиваля выступит знаменитый композитор и дирижер из Бахрейна Вахид Альхан, зрителей также ждет второй премьерный показ оперы «Турандот».
Фото: пресс-служба «Роза Хутор. Классика»