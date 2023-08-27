На 86-м году жизни умерла балерина Большого театра Светлана Адырхаева

27.08.2023
Балерина служила Большому театру до последних дней и навсегда останется частью его истории, сказал художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев. Об этом пишет ТАСС.
«Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад, — сказали в ГАБТе. — Она умерла дома после продолжительной болезни». Время и дата прощания станут известны позднее.
«Несколько часов назад пришло известие, что ушла из жизни Светлана Дзантемировна Адырхаева. Всю свою жизнь она была связана с Большим театром, ему она служила преданно до последних дней. Мы бесконечно скорбим и знаем, что Светлана Дзантемировна навсегда останется частью великой истории Большого театра», — сказал худрук балета.
Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северо-Осетинская АССР, ныне на территории Правобережного района Республики Северная Осетия — Алания). В 1955 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета им. А.Я. Вагановой). В 1955-1958 годах была солисткой балетной труппы Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки, в 1958-1960 годах — Одесского государственного (ныне национального) академического театра оперы и балета (Украинская ССР).
Фото: скриншот YouTube/iRYSTON TV