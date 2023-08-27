В Роскино заявили, что отечественное кино пользуется успехом в Азии

Российское кино пользуется особым успехом в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, ОАЭ и Турции, а также активнее экспортируется в Латинскую Америку. Об этом рассказала врио генерального директора Роскино ТАСС.





Екатерина Наумова отметила, что российский кинематограф переживает непростой период, вызванный санкционной политикой стран Запада. При этом Роскино расширяет границы отечественного кино, открывая для него новые кинорынки, страны и новых зрителей. В 2023 году российская киноиндустрия все активнее выходит на новые рынки и чувствует себя более уверенно в новых реалиях.





Наумова также подчеркнула, что со своей стороны Роскино способствует развитию бизнес-связей российской индустрии с покупателями контента за рубежом, организуя участие отечественных компаний в международных кинорынках. В частности, в этом году российская киноиндустрия была представлена на вьетнамском рынке Telefilm Vietnam и китайском SIFF Market. До конца года Россия планирует принять участие в кинорынках TIFFCOM (Япония), DICM (ОАЭ) и FILM Bazaar (Индия).





Еще одним важным и уже многолетним проектом по продвижению бренда российского кино за рубежом является Russian Film Festival (RFF), более известный как «Дни российского кино за рубежом». Только в 2022 году показы в рамках этого проекта посетили почти 5,5 млн человек, российское кино увидели в 19 странах мира — от Азии и Ближнего Востока до Латинской Америки и Австралии.