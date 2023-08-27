«Собор Парижской Богоматери» назвали лучшим мюзиклом в истории

Российское кино пользуется особым успехом в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, ОАЭ и Турции, а ...
Музыкальный критик Бабичев в беседе с NEWS.RU составил список лучших мюзиклов в истории. ...
Деревянное судно-музей «Пилигрим», копия парусника XVII века, прибыло во Владивосток в рамках круг...
Он состоится в культурном центре «Новослободский». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. ...
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком». ...
Российское кино пользуется особым успехом в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, ОАЭ и Турции, а ...
Музыкальный критик Бабичев в беседе с NEWS.RU составил список лучших мюзиклов в истории. ...
Деревянное судно-музей «Пилигрим», копия парусника XVII века, прибыло во Владивосток в рамках круг...
Он состоится в культурном центре «Новослободский». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. ...
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком». ...
Министр культуры РФ в своем Telegram-канале поздравила всех с праздником, а также поблагодарила за...
В подвале букиниста в Великобритании спустя 60 лет нашли оригинальный эскиз иллюстратора Эрнеста Ш...
Композиция про Петербург написана на мотив русского романса «Дорогой длинною» Бориса Фомина. Об эт...
Об этом Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ, заявил в интервью ТАСС. ...
Власти Хайнаня открыли выставку профессиональных фотоснимков, на которых запечатлены наиболее захв...
Петербургский театр покажет в Калуге спектакль о семейных ценностях. Об этом сообщил ТАСС. ...
В начале августа 2023 года Дэн Трактенберг намекнул на то, что поклонники «Добычи» могут рассчитыв...
Актер сыграет нового персонажа. Об этом сообщает Канобу. ...
Фестиваль «Территория мира — территория музыки» открылся 25 августа у стен Кафедрального собора на...
Новая песня немецкого музыкального коллектива «Чингисхан» (Dschinghis Khan), известного своим хитом ...
Премьера фильма «Аромат дыни в Самарканде» от узбекского режиссера Али Хамраева дала старт Lendoc Fi...
Литовский дирижер и глава государственного оркестра Гинтарас Ринкявичюс призвал не отказываться от р...
Президент России Владимир Путин вручил народному артисту РСФСР Сергею Никоненко орден за значительны...
27.08.2023