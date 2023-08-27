«Собор Парижской Богоматери» назвали лучшим мюзиклом в истории

27.08.2023

«Собор Парижской Богоматери» назвали лучшим мюзиклом в истории
Музыкальный критик Бабичев в беседе с NEWS.RU составил список лучших мюзиклов в истории.

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал «Собор Парижской Богоматери» лучшим мюзиклом в истории, а также отметил Эндрю Ллойда Уэббера с его постановками «Кошки» и «Иисус Христос — суперзвезда». По его словам, отличным мюзиклом является «Чикаго». Музкритик подчеркнул, что в России неоднократно пытались ставить зарубежные, в том числе бродвейские, мюзиклы, крайне популярные за рубежом, но все, по его словам, заканчивалось провалом. 

Ранее Бабичев рассказал, что самые красивые саундтреки записаны к фильмам «Титаник», кинотрилогии «Властелин колец», лентам франшиз «Пираты Карибского моря» и «Звездные войны».