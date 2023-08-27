Во Владивосток прибыла копия парусника XVII века в рамках кругосветного путешествия

Деревянное судно-музей «Пилигрим», копия парусника XVII века, прибыло во Владивосток в рамках кругосветного путешествия, которое длится с 2017 года. Об этом пишет в своем Telegram-канале мэр города Константин Шестаков.





Во Владивостоке гостит необычное судно-музей «Пилигрим» — копия парусника XVII века. Выполненное полностью из дерева, оно зашло в город в рамках кругосветного путешествия.





Ранее сообщалось, что на борту судна располагается плавучий музей деревянного зодчества России, старинных лодок и кораблей, созданных до времен Петра I. Экспозиция открывается на всех стоянках ладьи, куда заходит «Пилигрим».





Команда под руководством Сергея Синельника вышла из Петрозаводска в 2017 году и за это время посетила 15 стран. Цель команды — познакомить жителей других стран с историей России. Последний раз на Дальний Восток парусник заходил в июле 2022 года в порт Камчатки. Во Владивостоке судно пробудет еще некоторое время, а затем возьмет курс на Корею.





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