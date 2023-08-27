В Москве пройдет всероссийский этнофестиваль

Он пройдет в культурном центре «Новослободский». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Мероприятие пройдет 1 и 2 сентября. В первый день фестиваля пройдут семинары для специалистов-этнографов, во второй — концерты, мастер-классы и ярмарка. Гости смогут погрузиться в мир традиционной национальной культуры народов нашей страны. Этнофестиваль соберет фольклорные, вокальные и хореографические коллективы, а также специалистов-этнографов. Он станет главным событием проекта «Этновстречи. Знакомство с национальной культурой».





О своих проектах расскажут федеральные и региональные эксперты, представители национально-культурных общественных организаций. В первый день пройдут лекции и круглые столы, а событийная программа состоится уже во второй день. На этнопленэре художники смогут запечатлеть события фестиваля и национальные костюмы участников. На площадке «Музыкальная шкатулка» откроется выставка национальных музыкальных инструментов. Кроме того, гости всех возрастов смогут поиграть в настольные игры и принять участие в народных забавах на площадках «Игротека» и «Этноигры».



