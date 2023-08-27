Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет

27.08.2023
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком».
«...Скончался великий режиссер, друг нашего театра Глеб Анатольевич Панфилов», — сказал Варшавер.
Варшавер напомнил, что режиссер последние месяцы восстанавливался после болезни.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В ранние годы работал на Свердловском телевидении, где снял несколько фильмов.
В 1960-1963 годах заочно обучался на операторском факультете ВГИКа, затем перешел на очное обучение на отделение режиссеров-постановщиков художественного фильма Высших курсов сценаристов и режиссеров. В 1966 году начал работать на «Ленфильме», где снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет»; фильм получил главный приз фестиваля в Локарно. В 1970 году снял фильм «Начало». Во время съемок фильма Панфилов женился на актрисе Инне Чуриковой. С тех пор она стала его «музой».
Фото: скриншот YouTube/Нам и не снилось