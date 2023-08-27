Ольга Любимова поздравила с Днем российского кино

Министр культуры РФ в своем Telegram-канале поздравила всех с праздником, а также поблагодарила за вклад в киноиндустрию.





«Наши проекты привлекают внимание и вызывают интерес не только внутри страны, но и за ее пределами. На третьем фестивале российского кино в Индии было представлено 5 фильмов, а в Бразилии уже в течение 4 лет проходят Дни российского кино. В этом году более 2 миллионов зрителей в Китае посмотрели наши фильмы онлайн. Все это говорит о востребованности отечественного кинематографа», — написала Любимова.





Также она подчеркнула, что по итогам 2022 года российские фильмы заработали 12,3 млрд рублей, а в январе — августе 2023 года — уже 19,7 млрд рублей. Она напомнила, что этот успех был бы невозможен без талантливых и преданных своему делу специалистов, которые трудятся в сфере кино. Режиссеры, актеры, продюсеры, операторы, сценаристы и многие другие специалисты — каждый важен в создании киношедевров.





Фото: t.me/olga_b_lyubimova