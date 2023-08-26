В Великобритании нашли оригинальный эскиз к «Винни-Пуху»

В подвале букиниста в Великобритании спустя 60 лет нашли оригинальный эскиз иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна «Винни-Пух», сообщает Times.





«Это изображение неоднократно воспроизводилось, но оригиналы встречаются очень редко», — говорится в публикации. Иллюстрация была завернута в старое чайное полотенце.





На этой публикации Винни-Пух и Пятачок идут в закат, размышляя о завтраке и о том, что интересного ждет их на следующий день. В 2022 году оригинальный рисунок с этой сценой был продан за 220 тысяч долларов (около 170 тысяч фунтов стерлингов). Новая находка также будет выставлена на аукционе.





«От 20 до 30 тысяч фунтов будет привлекательной оценкой стоимости», — сказал представитель аукциона Dominic Winter Auctioneers Крис Олбери.





Фото: скриншот YouTube/ЛУЧШИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ