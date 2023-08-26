Немецкая группа Dschinghis Khan выпустила песню про Петербург

26.08.2023

Немецкая группа Dschinghis Khan выпустила песню про Петербург
Композиция про Петербург написана на мотив русского романса «Дорогой длинною» Бориса Фомина. Об этом пишет Культуромания.

Немецкий музыкальный коллектив «Чингисхан» - Dschinghis Khan, известный в том числе композицией Moskau, представил в России песню про Санкт-Петербург. Премьера состоялась во время Петровского бала в Царском Селе.

Ранее сообщалось, что в Царском Селе открылся Петровский бал при участии нескольких сотен гостей и музыкантов.

Фото: скриншот YouTube/MELOMAN DANCE