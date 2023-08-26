Немецкая группа Dschinghis Khan выпустила песню про Петербург

В подвале букиниста в Великобритании спустя 60 лет нашли оригинальный эскиз иллюстратора Эрнеста Ш...
Композиция про Петербург написана на мотив русского романса «Дорогой длинною» Бориса Фомина. Об эт...
Об этом Дмитрий Медведев зампред Совета Безопасности РФ заявил в интервью ТАСС. ...
Власти Хайнаня открыли выставку профессиональных фотоснимков, на которых запечатлены наиболее захв...
В подвале букиниста в Великобритании спустя 60 лет нашли оригинальный эскиз иллюстратора Эрнеста Ш...
Композиция про Петербург написана на мотив русского романса «Дорогой длинною» Бориса Фомина. Об эт...
Об этом Дмитрий Медведев зампред Совета Безопасности РФ заявил в интервью ТАСС. ...
Власти Хайнаня открыли выставку профессиональных фотоснимков, на которых запечатлены наиболее захв...
Петербургский театр покажет в Калуге спектакль о семейных ценностях. Об этом сообщил ТАСС. ...
В начале августа 2023 года Дэн Трактенберг намекнул на то, что поклонники «Добычи» могут рассчитыв...
Актер сыграет нового персонажа. Об этом сообщает Канобу. ...
Фестиваль «Территория мира — территория музыки» открылся 25 августа у стен Кафедрального собора на...
Новая песня немецкого музыкального коллектива «Чингисхан» (Dschinghis Khan), известного своим хитом ...
Премьера фильма «Аромат дыни в Самарканде» от узбекского режиссера Али Хамраева дала старт Lendoc Fi...
Литовский дирижер и глава государственного оркестра Гинтарас Ринкявичюс призвал не отказываться от р...
Президент России Владимир Путин вручил народному артисту РСФСР Сергею Никоненко орден за значительны...
Выставка «Залив счастья» в преддверии Дня города состоится 6 сентября в Южно-Сахалинске.
Режиссер София Коппола рассказала о неприятном сюрпризе для будущих зрителей фильма «Присцилла», пос...
Оренбуржцы смогли свободно посетить торжественное открытие кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и...
Команда создателей фильма «Воздух» побывала в гостях у главы Министерства культуры России Ольги Люби...
Исследование показало, что серия фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» признана сам...
Фестиваль «Уходящее лето» состоится в творческом квартале «Новый Вернисаж» 2 сентября.
26.08.2023