Медведев рассказал о своем отношении к грузинской культуре

Об этом Дмитрий Медведев зампред Совета Безопасности РФ заявил в интервью ТАСС.





Это древний народ, древняя культура, очень близкая нам, потому что мы по соседству живем многие годы, у них большая диаспора в нашей стране. И все, что связано с грузинской культурой, в известной степени воспринимается как часть нашей культуры", — продолжил Медведев.





Грузинская культура очень близка России и зачастую воспринимается как общее достояние. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС, как лично он относится к Грузии, ее культуре и традициям.





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