В Китае открылась фотовыставка «Раскрываем красоту Хайкоу»

Власти Хайнаня открыли выставку профессиональных фотоснимков, на которых запечатлены наиболее захватывающие моменты из жизни города Хайкоу. Об этом пишет ТАСС.





Экспозиция «Раскроем красоту Хайкоу» состоит из 95 фотографий. Помимо пейзажей, улиц и зданий на них отображены особенности местного климата, быт, а также традиции и историческая специфика города.Выставка стала логическим продолжением конкурса фотографии, который в мае организовал отдел пропаганды парткома Хайкоу совместно с Ассоциацией фотографов Хайнаня. Жюри тогда рассмотрело более 11 тыс. снимков, присланных из многих регионов КНР. В итоге 28 из них наградили призами.





Предполагается, что подобные мероприятия позволят китайской и международной общественности получить более полное представление о преимуществах Хайкоу, где можно активно развивать туристическую отрасль и эффективно использовать инвестиционный капитал. По словам генерального секретаря Китайского общества фотографов-предпринимателей Хо Вэя, эти многочисленные фотографии привлекут к городу еще более пристальное внимание представителей деловых кругов и туристов.





Фото: скриншот YouTube/Be Urban Bee