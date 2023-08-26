Арнольд Шварценеггер возможно появится в сиквеле фильма «Добыча»

В начале августа 2023 года Дэн Трактенберг намекнул на то, что поклонники «Добычи» могут рассчитыв...
«Территория мира — территория музыки» открылся 25 августа у стен Кафедрального собора на острове К...
Новая песня немецкого музыкального коллектива «Чингисхан» (Dschinghis Khan), известного своим хитом ...
Премьера фильма «Аромат дыни в Самарканде» от узбекского режиссера Али Хамраева дала старт Lendoc Fi...
В начале августа 2023 года Дэн Трактенберг намекнул на то, что поклонники «Добычи» могут рассчитыв...
«Территория мира — территория музыки» открылся 25 августа у стен Кафедрального собора на острове К...
Новая песня немецкого музыкального коллектива «Чингисхан» (Dschinghis Khan), известного своим хитом ...
Премьера фильма «Аромат дыни в Самарканде» от узбекского режиссера Али Хамраева дала старт Lendoc Fi...
Литовский дирижер и глава государственного оркестра Гинтарас Ринкявичюс призвал не отказываться от р...
Президент России Владимир Путин вручил народному артисту РСФСР Сергею Никоненко орден за значительны...
Выставка «Залив счастья» в преддверии Дня города состоится 6 сентября в Южно-Сахалинске.
Режиссер София Коппола рассказала о неприятном сюрпризе для будущих зрителей фильма «Присцилла», пос...
Оренбуржцы смогли свободно посетить торжественное открытие кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и...
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Исследование показало, что серия фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» признана сам...
Фестиваль «Уходящее лето» состоится в творческом квартале «Новый Вернисаж» 2 сентября.
Десять талантливых авторов прошли процедуру отбора для участия в стипендиальной программе от Фонда к...
Международный этнокультурный фестиваль пройдет на территории музея-усадьбы коренного малочисленного ...
Режиссер, написавший сценарий к первому «Форсажу», Дэвид Эйр заявил о преуменьшении его вклада в фин...
Худрук Московского губернского театра Сергей Безруков подвел итоги минувшего сезона.
Юная исполнительница споет перед жителями Новосибирска в преддверии начала учебного года.
Актера Максима Виторгана в роли мужа Равшаны Курковой заменят нейросетью (дипфейком) в новом сезоне ...
26.08.2023