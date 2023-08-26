Арнольд Шварценеггер возможно появится в сиквеле фильма «Добыча»

В начале августа 2023 года Дэн Трактенберг намекнул на то, что поклонники «Добычи» могут рассчитывать на сиквел. Об этом сообщает ИнфоСМИ.





Режиссер фантастического боевика «Добыча» Дэн Трактенберг не исключает возможности появления Арнольда Шварценеггера в сиквеле, который, однако, еще официально не анонсирован. В недавнем интервью режиссер, чей фильм произвел фурор в 2022 году, затронул вопрос о том, есть ли шанс, что в будущем фильме может вернуться звезда оригинального «Хищника».





«Я действительно узнал, что была попытка заполучить Арнольда в „Хищники“. Все, что я скажу, это то, что у этих парней еще есть время. Они все еще здесь, и разве это не было бы потрясающе?», — сказал Дэн Трактенберг.





Фото: скриншот YouTube/GreenGrass