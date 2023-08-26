Актёр Шон Эшмор подтвердил участие в Alan Wake 2

Актёр сыграет нового персонажа. Об этом сообщает Канобу.





Актёр Шон Эшмор был бы рад поработать над продолжением Quantum Break. Однако, сейчас студия Remedy занята хоррором Alan Wake 2. звезда «Людей Икс» сохранил отношения со студией. Пользователь X (Twitter) первым сообщил, что Эшмор сыграет агента Тима Брейкера в продолжении истории о горе-писателе.

Позже эту информацию подтвердил Сэм Лейк, творческий руководитель Remedy Entertainment и креативный директор игры:





«Отличный актёр и наш добрый друг, легендарный Шон Эшмор сыграет Тима Брейкера в Alan Wake 2. Мы хотели снова поработать со времён Quantum Break. И теперь это случилось!!! Так здорово, что ты с нами, Шон!»





Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Недавно в сети появилось много подробностей игры.