Фестиваль классической музыки открылся в Калиниграде

«Территория мира — территория музыки» открылся 25 августа у стен Кафедрального собора на острове Канта. Об этом сообщает ТАСС.





В фестивале 2023 года участвуют лучшие коллективы Российской Федерации и мировые звезды академической музыки. Мероприятие проходит под открытым небом. Старт мероприятию дала концертная программа Российского национального оркестра с участием одного из величайших российских скрипачей Вадима Репина, который играл на скрипке великого Антонио Страдивари, изготовленной в 1733 году.





В оркестровом исполнении прозвучали фрагменты из симфонических сюит балетов «Золушка» и «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и рапсодия для кларнета с оркестром французского композитора Клода Дебюсси, где солировал один из ведущих российских кларнетистов Сергей Елецкий.





Фото: скриншот YouTube/Кафедральный собор I Kaliningrad Cathedral