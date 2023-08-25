Блогер и певица Милана Хаметова выступит в Новосибирске 27 августа

В воскресенье в Новосибирске состоится выступление 13-летней блогерши и певицы Миланы Хаметовой. Эта информация была распространена в социальных сетях.





В сообщении отмечается, что Милана Хаметова выступит вместе с половиной города, которая будет приобретать школьные принадлежности перед началом учебного года. Родители и дети смогут увидеть популярную блогершу в торговом центре по адресу Ватутина, 107.





Милана Хаметова стала известна благодаря своим видео в TikTok и постепенно расширяет свою деятельность. Сегодня она является блогером, певицей, моделью, самой молодой номинанткой в списке Forbes и ведущей премии МУЗ-ТВ.





Ранее Милана Хаметова стала ведущей на телевидении. Она представила десятку лучших клипов недели в специальном выпуске хит-парада «МУЗ-ТВ чарт».









Фото: YouTube



