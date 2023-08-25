Детективная драма «Лунатики» выйдет на российских экранах 21 декабря

21 декабря 2023 года на экраны выйдет детективная драма под названием «Лунатики», которая основана на реальных событиях.





В главной роли выступает актриса Виктория Исакова, а режиссером фильма является Юрий Мороз.





Сюжет фильма закручивается вокруг похищения известного рэп-исполнителя Никиты Прозорова из его квартиры в центре Москвы. Следователь Иванов раскрывает, что это похищение было инсценировано, и к этому причастна мать Никиты — Рената, телевизионный продюсер. Никиту доставили в клинику в бессознательном состоянии, где его подвергали экспериментальной компьютерной технологии психокоррекции личности. Чтобы разобраться в мотивах и причинах поступка Ренаты, следователю придется понемногу восстановить историю сложных отношений между матерью и сыном и ответить на вопрос: убила ли Рената своего сына или спасла ему жизнь?





Фильм «Лунатики» является совместным проектом кинокомпаний «Общественное мнение» и «КВ Фильм-Продакшн» при поддержке Министерства культуры России и онлайн-кинотеатра ИВИ. Продюсер картины — Ольга Данова, а исполнительницей главной роли является Виктория Исакова, известная по фильмам «13 клиническая», «Заключение», «Похожий человек», «Вертинский» и «Один вдох». На фестивале «Окно в Европу» в Выборге фильм был отмечен призом Медиаконгресса «Содружество журналистов» за лучший сценарий, автором которого является Юрий Мороз.









Фото: кадр из фильма «Лунатики»