Детективная драма «Лунатики» выйдет на российских экранах 21 декабря

25.08.2023

Детективная драма «Лунатики» выйдет на российских экранах 21 декабря
21 декабря 2023 года на экраны выйдет детективная драма под названием «Лунатики», которая основана на реальных событиях. 

В главной роли выступает актриса Виктория Исакова, а режиссером фильма является Юрий Мороз.

Сюжет фильма закручивается вокруг похищения известного рэп-исполнителя Никиты Прозорова из его квартиры в центре Москвы. Следователь Иванов раскрывает, что это похищение было инсценировано, и к этому причастна мать Никиты — Рената, телевизионный продюсер. Никиту доставили в клинику в бессознательном состоянии, где его подвергали экспериментальной компьютерной технологии психокоррекции личности. Чтобы разобраться в мотивах и причинах поступка Ренаты, следователю придется понемногу восстановить историю сложных отношений между матерью и сыном и ответить на вопрос: убила ли Рената своего сына или спасла ему жизнь?

Фильм «Лунатики» является совместным проектом кинокомпаний «Общественное мнение» и «КВ Фильм-Продакшн» при поддержке Министерства культуры России и онлайн-кинотеатра ИВИ. Продюсер картины — Ольга Данова, а исполнительницей главной роли является Виктория Исакова, известная по фильмам «13 клиническая», «Заключение», «Похожий человек», «Вертинский» и «Один вдох». На фестивале «Окно в Европу» в Выборге фильм был отмечен призом Медиаконгресса «Содружество журналистов» за лучший сценарий, автором которого является Юрий Мороз.


Фото: кадр из фильма «Лунатики»