Фестиваль Afrofest познакомит москвичей с культурой Африки

В Москве пройдет международный фестиваль африканской культуры Afrofest.



Мероприятие познакомит россиян с современным африканским искусством. Фестиваль проводится для знакомства с богатством африканского наследия, а также для расширения деловых связей, взаимного культурного обмена.



На фестивале будут представлены практически все аспекты современной и традиционной культуры Африки — музыка, танцы, изобразительное искусство, мода, кино.



«Как представитель африканской диаспоры я вижу свою задачу в продвижении африканской культуры в России и содействии процессу интеграции России в Африканское экономическое и социальное пространство», — рассказал Серж Фокас Одунлами, президент АНО «Дом Африки», руководитель департамента по работе стран Африки Ассамблеи народов Евразии.



Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры Москвы, посольств стран Африки в России и парка «Кузьминки».









Фото: пресс-служба AFROFEST