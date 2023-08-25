На Первом канале выйдет фильм «Звезды на передовой»

25.08.2023

На Первом канале выйдет фильм «Звезды на передовой»
Первый канал анонсировал выход специального репортажа «Звезды на передовой».

«Специальная военная операция на Украине во многом показала, кто есть кто. В том числе и в среде знаменитостей. Кто-то из них спешно уехал за границу, а многие непосредственно участвуют в СВО. Здесь уже были Григорий Лепс, Лариса Долина, Олег Газманов Денис Майданов, Александр Скляр, Александр Маршал, Юлия Чичерина, Джанго, Глеб Матвейчук , Юта, солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов... Этот список огромен! И не только артисты», — говорится в сообщении вещателя.

Премьера состоится 3 сентября в 17:00 на Первом канале. Выпуск посвящен знаменитостям, которые участвуют в СВО.

Героями фильма стали политик Виталий Милонов, актер Георгий Тесля-Герасимов, актер Павел Устинов, Григорий Лепс, Олег Газманов, Вадим Самойлов, Яна Поплавская и другие.


Фото: Pixabay.com