На Первом канале выйдет фильм «Звезды на передовой»

Первый канал анонсировал выход специального репортажа «Звезды на передовой».



«Специальная военная операция на Украине во многом показала, кто есть кто. В том числе и в среде знаменитостей. Кто-то из них спешно уехал за границу, а многие непосредственно участвуют в СВО. Здесь уже были Григорий Лепс, Лариса Долина, Олег Газманов Денис Майданов, Александр Скляр, Александр Маршал, Юлия Чичерина, Джанго, Глеб Матвейчук , Юта, солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов... Этот список огромен! И не только артисты», — говорится в сообщении вещателя.



Премьера состоится 3 сентября в 17:00 на Первом канале. Выпуск посвящен знаменитостям, которые участвуют в СВО.



Героями фильма стали политик Виталий Милонов, актер Георгий Тесля-Герасимов, актер Павел Устинов, Григорий Лепс, Олег Газманов, Вадим Самойлов, Яна Поплавская и другие.









Фото: Pixabay.com