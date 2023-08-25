Главным режиссером РАМТа стала Марина Брусникина

Режиссер Александр Богуславский поделился секретом съемки поцелуев в кино.
Фестиваль проводится для знакомства россиян с богатством африканского наследия, расширения деловых с...
Премьера состоится 3 сентября в 17:00.
Ранее главный режиссер РАМТа Егор Перегудов был назначен на должность художественного руководителя М...
Всероссийская премьера фильма состоялась 22 августа в кинотеатре «Синема Парк Европейский» в Москве....
Режиссер Александр Богуславский поделился секретом съемки поцелуев в кино.
Фестиваль проводится для знакомства россиян с богатством африканского наследия, расширения деловых с...
Премьера состоится 3 сентября в 17:00.
Ранее главный режиссер РАМТа Егор Перегудов был назначен на должность художественного руководителя М...
Всероссийская премьера фильма состоялась 22 августа в кинотеатре «Синема Парк Европейский» в Москве....
Наиболее понравившимися российскими фильмами они назвали «Вызов», «Чебурашку», «Легенду № 17», «Т-...
Премьера фильма состоится 14 февраля 2025 года.
Главную роль в нем сыграл Никита Ефремов.
Производством продолжения займется компания «Вселенная кино». ...
За год выйдут 25 оригинальных сериалов, 38 сериалов, созданных совместно с телеканалами, 15 документ...
Главные роли в фильме сыграли Карэн Бадалов, Юлия Афанасьева, Александр Дьяченко, Олег Комаров и дру...
Актер рассказал, что продюсеры считают «заштампованными» тех артистов, которые долго исполняли одну ...
Мероприятие «Есть! Фест» планировалось провести с 2 по 3 сентября.
Выставки планируется провести осенью.
По телевидению и в Сети мероприятие посмотрели миллионы человек.
Сериал станет новой работой режиссера Егора Анашкина, ранее снимавшего такие проекты, как «Шаляпин»,...
Причиной переноса картины стали продолжающиеся забастовки актеров и сценаристов в США.
Туристы и жители Архангельской области могут 9 и 10 сентября побывать на этнокультурном фестивале «Б...
Создатели мультсериала про приключения внука и его деда-ученого объявили в соцсетях о дате выхода оч...
Программа вечера получила название «Все в этой музыке, ты только улови».
25.08.2023