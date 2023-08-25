Главным режиссером РАМТа стала Марина Брусникина

Марина Брусникина стала главным режиссером Российского академического Молодежного театра (РАМТ).



Об этом на сборе коллектива сообщил художественный руководитель театра Алексей Бородин.



«Хотел представить вам нового главного режиссера. Это Марина Станиславовна Брусникина», — сказал худрук.



Ранее главный режиссер РАМТа Егор Перегудов был назначен на должность художественного руководителя Московского академического театра им. В. Маяковского.



«Я счастлив, что Марина Станиславовна приняла мое предложение: ее приход в РАМТ в качестве главного режиссера, на мой взгляд, предельно органичен и естественен», — сказал Бородин.









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