Компания «Кинологистика» сообщила, что фильм «Мой Хатико» показал рекордный старт на превью-показах. Релиз фильма состоялся 24 августа в 500 кинотеатрах России. Фильм посмотрело большинство зрителей за минувший уик-энд.





Всероссийская премьера фильма состоялась 22 августа в кинотеатре «Синема Парк Европейский» в Москве. На премьере присутствовали Виктория Дайнеко, Сергей Филин, Андрей Фомин, Александр Бердников, Таша Белая, Карен Арутюнов и другие знаменитости.





В фильме идет рассказ об университетском преподавателе, который подобрал на дороге напуганного щенка. Все отказались приютить собаку, поэтому он приносит ее домой втайне от жены, так как она не любит домашних животных.





Снял «Моего Хатико» китайский режиссер Сюй Ан. В фильме снялись Фэн Сяоган, Хуан Сюн, Да Хуан, Джоан Чэнь, Бай Цзюйган и другие актеры.









Фото: кадр из фильма «Мой Хатико»