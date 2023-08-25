Половина россиян стали чаще смотреть отечественные фильмы





Каждый третий респондент посмотрел в 2023 году более пяти российских фильмов. Почти четверть сообщили, что видели более десяти отечественных кинопроектов. ​





Респонденты назвали факторами роста качества российского кино разнообразие жанров и увеличение выбора. Кроме того, опрошенные отметили повышение художественных качеств фильмов. ​





Респонденты также отметили, что хотели бы видеть больше фантастических блокбастеров, комедий и семейных фильмов. Наиболее понравившимися российскими фильмами они назвали «Вызов», «Чебурашку», «Легенду № 17», «Т-34», «Движение вверх» и некоторые другие киноленты. ​ ​









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