Стартовали съемки мюзикла «Пророк. История Александра Пушкина»

25.08.2023

Стартовали съемки мюзикла «Пророк. История Александра Пушкина»
Студии «Кинослово» и «Централ Партнершип» начали съемки мюзикла «Пророк. История Александра Пушкина». В основу сюжета легла биография поэта Александра Пушкина.

Авторами сценария выступают Василий Зоркий и Андрей Курганов. Режиссер — Феликс Умаров. За музыкальные номера отвечает хореограф Олег Глушков.

Главные роли в мюзикле исполняют Юрий Борисов, Кай Гетц, Анна Чиповская, Сергей Гилёв, Илья Любимов и другие актеры. Премьера фильма состоится 14 февраля 2025 года.


Фото: Рixabay.com