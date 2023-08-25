Онлайн-кинотеатр Premier выпустит 84 проекта в новом сезоне

Онлайн-кинотеатр Premier анонсировал выпуск 84 эксклюзивных проектов в новом сезоне, который стартует осенью.



За год выйдут 25 оригинальных сериалов, 38 сериалов, созданных совместно с телеканалами, 15 документальных проектов и 6 полнометражных игровых фильмов.





«Всего в 2023 году мы планируем выпустить на Premier 65 ориджиналс: 34 сериала, 28 документальных проектов, 2 художественных фильма и 1 анимационный сериал», — приводит слова гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова пресс-служба.





Среди оригинальных сериалов выйдут криминальная драма «Убить Риту», комедия «Трепачи» с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным, второй сезон драмы «Контакт», спортивная драма «Панчер» и другие. Также до конца года выйдет драма «Сны Алисы».





В 2024 году выйдут социальная драма «Фарма», драмеди «Казачок», ромком «Симон», драмеди «Саша и Питер», роуд-муви «5 копеек» и другие проекты. Также ожидается выход продолжений сериалов «ЮЗЗЗ», «Игры на выживание», «Зверобой» и «Бедный олигарх».





Совместно с телеканалами выйдут сериалы «Цербер», «Постучись в мою дверь», боевик «Красный 5», анимационный сериал «Внутренняя мимперия» и другие проекты.









Фото: пресс-служба Premier