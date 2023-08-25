В прокат вышел первый художественный фильм об СВО «Свидетель»

В российский прокат вышел первый художественный фильм «Свидетель», рассказывающий о событиях Специальной военной операции.



Главные роли в фильме сыграли Карэн Бадалов, Юлия Афанасьева, Александр Дьяченко, Олег Комаров и другие. Режиссером ленты выступил Давид Дадунашвили. Автор сценария — Сергей Волков.



Центральный герой картины — музыкант из Бельгии, который оказывается в украинском городке во время начала СВО. Скрипач становится свидетелем страшных преступлений ВСУ и старается помочь людям, попавшим в беду. По возвращении домой артист хочет донести до людей правду, увиденную собственными глазами.









Фото: кадр из фильма "Свидетель"