В прокат вышел первый художественный фильм об СВО «Свидетель»

25.08.2023

В прокат вышел первый художественный фильм об СВО «Свидетель»
В российский прокат вышел первый художественный фильм «Свидетель», рассказывающий о событиях Специальной военной операции.

Главные роли в фильме сыграли Карэн Бадалов, Юлия Афанасьева, Александр Дьяченко, Олег Комаров и другие. Режиссером ленты выступил Давид Дадунашвили. Автор сценария — Сергей Волков.

Центральный герой картины — музыкант из Бельгии, который оказывается в украинском городке во время начала СВО. Скрипач становится свидетелем страшных преступлений ВСУ и старается помочь людям, попавшим в беду. По возвращении домой артист хочет донести до людей правду, увиденную собственными глазами.


Фото: кадр из фильма "Свидетель"