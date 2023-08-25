В Екатеринбурге «поставили на паузу» гастрономический фестиваль «Есть! Фест»

В Екатеринбурге перенесли гастрономический фестиваль.



Мероприятие «Есть! Фест» планировалось провести с 2 по 3 сентября, однако организаторы объявили о его переносе.



«Друзья, у нас перенос. Временно ставим фестиваль на паузу — с болью в душе, но надеждой на лучшее. Все подсказывает, что время для фестиваля еще не пришло, дождемся его в следующем теплом сезоне!» — говорится в сообщении.



Участниками гастрономического фестиваля должны были стать 40 ресторанов. Причиной переноса мероприятия назвали невозможность его проведения на выбранной площадке.











