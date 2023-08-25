В ДНР и ЛНР пройдут выставки якутских музеев о наследии скифов

В Луганской и Донецкой народных республиках пройдут выставки о наследии скифов из коллекции музеев Якутии.



По словам директора Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера, председателя Общественной палаты Якутии Николая Бугаева, выставка организована совместно с Нюрбинским музеем.



«В ходе поездки в Москву состоялась встреча с руководителями музеев в ЛНР и ДНР. Мы договорились с коллегами о проведении выставки, ведутся организационные и методические мероприятия. Мы планируем повезти нашу выставку осенью с нашими экспонатами», — приводит слова Бугаева агентство ТАСС.



В число экспонатов, представленных на выставке, войдут шейная гривна, найденная в Усть-Алданском районе, бронзовый втулчатый топор из коллекции Нюрбинского музея и другие артефакты.









Фото: "Якутский музей"