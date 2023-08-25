Миллионы зрителей посмотрели концерт на открытии комплекса «Курская битва»

Концерт-посвящение открытию первой очереди мемориального комплекса «Курская битва» посетили более 2 тысяч зрителей, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что по телевидению и в Сети мероприятие посмотрели миллионы человек.



Участие в концерте приняли Всероссийский юношеский симфонический оркестр, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Сергей Шакуров, Игорь Петренко, Лидия Вележева, Алексей Вертков и другие.



По словам народного артиста России Юрия Башмета, который выступил художественным руководителем концертной программы, мероприятие стало продолжением серии концертов памяти, проведенных за последние три года.



«Я счастлив, что все эти грандиозные проекты проходят с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра, молодых и талантливых ребят из различных регионов страны, которые знают и чтут историю своей великой страны и рады служить ей своим творчеством», — сказал Юрий Башмет.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России