В Петербурге стартовали съемки сериала «Куколка»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала «Куколка». Производством фильма занимается студия «Мангос фильм».



Сериал станет новой работой режиссера Егора Анашкина.



Главные роли в сериале играют Анастасия Уколова, Глеб Бочков, Роман Мадянов, Елена Валюшкина, Владимир Симонов, Алексей Демидов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Геннадий Смирнов и другие.



События в фильме происходят в начале XX века. Выпускница Института благородных девиц Саша возвращается в родной провинциальный городок. Родители девушки мечтают о скорейшем замужестве дочери, а сама она грезит карьерой архитектора.







Фото: телеканал «Россия» «Хладнокровные убийства и шантаж, хитросплетения заговоров, ускользающие от разоблачения дерзкие провокаторы — все это захватывает восторженную институтку, испытывающую смертельную тоску от скудности жизненных перспектив. Сама того не замечая, Саша становится идеальным объектом для террористического гипноза», — говорится в описании проекта.